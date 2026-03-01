Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή της αεροπορικής βάσης Ακρωτηρίου, συνοδευόμενες από σειρήνες και απογείωση αεροσκαφών. Αναφορές όμως που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.
Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, σχετιζόμενες με πιθανή επίθεση drones προς τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές Βρετανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν στη βάση και σε άλλες εγκαταστάσεις στην Κύπρο, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, έλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτού μηνύματος, στην οποία αναφερόταν:
“Άμεση απειλή για την ασφάλεια
Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια.
Παρακαλείστε να επιστρέψετε άμεσα στα σπίτια σας και να παραμείνετε σε εσωτερικό χώρο μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παραμείνετε σε αναμονή για περαιτέρω οδηγίες”.
Πριν από αυτό, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer είχε αναφέρει ότι έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βρετανικών βάσεων «για συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς». Το ίδιο πρωί, τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση της Κύπρου είχαν απορρίψει αναφορές που έκανε νωρίτερα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας σχετικά με ιρανικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν ενώ κατευθύνονταν προς την Κύπρο.