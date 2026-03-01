Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή της αεροπορικής βάσης Ακρωτηρίου, συνοδευόμενες από σειρήνες και απογείωση αεροσκαφών. Αναφορές όμως που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Reports of explosions amid a possible Iranian one-way drone attack against RAF Akrotiri on the Island of Cyprus in the Eastern Mediterranean, located over 600 miles from Iran. March 1, 2026

Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, σχετιζόμενες με πιθανή επίθεση drones προς τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές Βρετανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν στη βάση και σε άλλες εγκαταστάσεις στην Κύπρο, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, έλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτού μηνύματος, στην οποία αναφερόταν:

“Άμεση απειλή για την ασφάλεια

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια.

Παρακαλείστε να επιστρέψετε άμεσα στα σπίτια σας και να παραμείνετε σε εσωτερικό χώρο μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παραμείνετε σε αναμονή για περαιτέρω οδηγίες”.

British servicemembers stationed at RAF Akrotiri and other facilities in Cyprus, as well as their families, received this alert via email and text tonight shortly before midnight, with the alert stating:



Imminent Security Threat



There is an ongoing security threat.

Please… pic.twitter.com/Cod7JrRW17 March 1, 2026

Πριν από αυτό, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer είχε αναφέρει ότι έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βρετανικών βάσεων «για συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς». Το ίδιο πρωί, τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση της Κύπρου είχαν απορρίψει αναφορές που έκανε νωρίτερα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας σχετικά με ιρανικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν ενώ κατευθύνονταν προς την Κύπρο.