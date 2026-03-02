Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων του Ακρωτηρίου για τις δραματικές στιγμές που έζησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ισχυρή έκρηξη από την πτώση στρατιωτικού drone στις εγκαταστάσεις των Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου τίναξε στον αέρα την ηρεμία της περιοχής.

Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές τρόμου και πανικού. «Δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση», αναφέρουν με έντονη αγανάκτηση, τονίζοντας πως η αγωνία τους μετατράπηκε σε φόβο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η εκκωφαντική έκρηξη και οι σειρήνες που ακολούθησαν προκάλεσαν σύγχυση, ενώ αρκετοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε. Πήρα όπως λένε μερικά προσωπικά αντικείμενα και εγκατέλειψαν τις οικίες τους μακριά από την περιοχή Ακρωτηρίου.

Όπως καταγγέλλουν, δεν υπήρξε καμία άμεση ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να επικρατεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια. «Φοβηθήκαμε για τα παιδιά μας. Δεν ξέραμε αν υπήρχε κίνδυνος ή αν έπρεπε να φύγουμε», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η αγωνία παραμένει έντονη στην κοινότητα και το πρωί της Δευτέρας, με τους κατοίκους να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστική ενημέρωση εάν κινδυνεύουν από πιθανόν νεότερο χτύπημα. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία της περιοχής παραμένουν σήμερα κλειστά