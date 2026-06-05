Ο Άντριου Μαουντμπάτεν -Γουίνδσορ εθεάθη με μία τεράστια μελανιά στο πρόσωπο κοντά στην κατοικία του στο Σάντρινγκαμ.

Ο πρώην πρίγκιπας φωτογραφήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο καθώς αποχωρούσε από το Marsh Farm, που βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Νόρφολκ. Ο μώλωπας, με έντονο μωβ χρώμα, κάλυπτε το δεξί του μάτι και μεγάλο μέρος από το μάγουλό του.

🚨 PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.com/ycidUrKcL1 June 4, 2026

Τι λένε πηγές για την μελανιά στο πρόσωπο του πρώην πρίγκιπα

Andrew Mountbatten-Windsor is seen with huge mystery bruise on his face as he drives out of his Sandringham home – but sources insist there is 'no cause for concern' https://t.co/c5kOdp9TUo — Daily Mail (@DailyMail) June 5, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς ή πότε προκλήθηκε το σημάδι. Ωστόσο πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον πρώην πρίγκιπα δήλωσε στη Daily Mail ότι ο τραυματισμός δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «δεν υπήρξε κάποιο δράμα», ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες λόγω ιατρικού απορρήτου.

Γιατροί που μίλησαν στην Daily Mail ανέφεραν ότι παρόμοιοι μώλωπες μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα, καθώς ακόμη και ένα μικρό χτύπημα μπορεί να προκαλέσει έντονη μελανιά. Πρόσθεσαν επίσης ότι τέτοια σημάδια μπορεί να σχετίζονται με χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο ή εάν ο ασθενής «έχει δεχτεί γροθιά στο πρόσωπο». Τόνισαν πάντως ότι είναι αδύνατο να εξαχθεί συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Μάουντμπάτεν -Γουίνδσορ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο με την υποψία παραπτώματος κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος. Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι σπάνιες, ιδιαίτερα μετά από περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στο Σάντρινγκχαμ τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ έκανε βόλτα με τα κόργκι της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, ένας άνδρας με μπαλακλάβα τον πλησίασε τρέχοντας και φώναζε προς το μέρος του από απόσταση περίπου 50 μέτρων. Τον πρώην πρίγκιπα συνόδευε σωματοφύλακας, επέστρεψε γρήγορα στο όχημά του και αποχώρησε. Αναφέρθηκε ότι το περιστατικό τον «σόκαρε», ενώ καταθέσεις ζητήθηκαν τόσο από τον ίδιο όσο και από τον υπεύθυνο προσωπικής του ασφάλειας.

iefimerida.gr