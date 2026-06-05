Εντυπωσιακές ανακαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Νασάου στις Μπαχάμες, όπου εντοπίστηκαν έξι νέα ναυάγια, τα οποία ίσως συνδέονται με τους πραγματικούς «Πειρατές της Καραϊβικής». Εξετάζεται αν ένα από αυτά ανήκει στο θρυλικό πειρατικό πλοίο, «Fancy», του «βασιλιά των πειρατών», Henry Avery.

Οι συγκεκριμένες ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν από τη διεθνή ομάδα αρχαιολόγων και κινηματογραφιστών, «New Providence Pirates Expedition» – η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό στις Μπαχάμες – και το περιοδικό «Wreckwatch TV». Στοιχεία για τα ναυάγια δημοσιεύονται στο τελευταίο του τεύχος του περιοδικού Wreckwatch με τίτλο: «Το Μυστήριο του Θησαυρού του Πειρατή Βασιλιά».

Ο Michael Pateman, αρχαιολόγος του Ναυτικού Μουσείου των Μπαχαμών, και άλλοι ερευνητές αψήφησαν τους κινδύνους του λιμανιού της πόλης στα τέλη του 2025 για να αναζητήσουν ναυάγια από τη «Χρυσή Εποχή της Πειρατείας», περίπου μεταξύ της δεκαετίας του 1650 και του 1730. Ως ο μεγαλύτερος οικισμός στο νησί New Providence, το Νασάου αποτελούσε έναν τροπικό παράδεισο για τους θαλασσόλυκους που δεν συμφωνούσαν με τη βρετανική κυριαρχία από το 1713 έως το 1718 περίπου. Στην ακμή του, περισσότεροι από 1.000 πειρατές ζούσαν εκεί, με επικεφαλής τη διαβόητη «Flying Gang» (Ιπτάμενη Συμμορία) των διάσημων καπετάνιων: Μαυρογένης (Blackbeard), «Κάλικο Τζακ» (Calico Jack) Ράκχαμ, Άνν Μπόνι, «Μπλακ Σαμ» (Black Sam) Μπέλαμι κλπ.

Το θρυλικό πειρατικό πλοίο, «Fancy», του «βασιλιά των πειρατών», Henry Avery

Όπως αναφέρει το National Geographic, η ομάδα υποβρύχιας αρχαιολογίας αποκάλυψε τα ναυάγια αρκετών βυθισμένων πλοίων που συνδέονται με την πειρατεία, τα πρώτα που βρέθηκαν ποτέ στο Νασάου. Για τον Pateman ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ένα μεγάλο ναυάγιο που πιθανώς ανήκει στο θρυλικό πειρατικό πλοίο «Fancy», μια φρεγάτα με 46 κανόνια, την κυβερνούσε ο «βασιλιάς των πειρατών» και πιο καταζητούμενος εγκληματίας της εποχής του, Henry Avery. Ο Pateman μεγάλωσε με ιστορίες για τους πειρατές του Νασάου, οι οποίοι ενέπνευσαν την καριέρα του στην αρχαιολογία: «Το όνειρό μου ήταν να βρω το Fancy», ισχυρίζεται.

Το 1695, ο Avery ηγήθηκε του Fancy και ενός μικρού στόλου πειρατικών πλοίων σε μια επιδρομή κατά του στόλου του αυτοκράτορα των Μουγκάλ της Ινδίας, ο οποίος μετέφερε πολύτιμους θησαυρούς. Στη συνέχεια ο Avery εξαφανίστηκε μαζί με τη μυθική λεία. Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, ωστόσο, τα λάφυρα του Fancy απομακρύνθηκαν και το πλοίο εγκαταλείφθηκε στο λιμάνι του Νασάου το 1696.

Η ερευνητική ομάδα δεν επιβεβαιώνει ότι πρόκειται πράγματι για το θρυλικό «Fancy» του Avery. Εκατοντάδες ναυάγια από τον 17ο αιώνα έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονται διάσπαρτα στον πυθμένα του λιμανιού του Νασάου, και οι πιθανότητες να βρεθεί το Fancy δεν είναι πολλές. Ωστόσο, τα ελάχιστα συντρίμμια που έχουν διασωθεί από ένα ναυάγιο αποδεικνύουν ότι είχε το σωστό μέγεθος και ηλικία, με τεχνικές ναυπήγησης που ταιριάζουν με όσα είναι γνωστά για το θρυλικό πειρατικό πλοίο. Η ερευνητική ομάδα δεν βρήκε κανένα όπλο ή λάφυρα στον τόπο του συγκεκριμένου ναυαγίου. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνά το πλοίο φέρεται να «κάηκε μέχρι την ίσαλο γραμμή» (νοητή γραμμή που σχηματίζεται στα πλευρά ενός πλοίου, εκεί όπου το σκαρί του συναντά και εφάπτεται με την επιφάνεια της θάλασσας) πριν τελικά βυθιστεί, μια συνηθισμένη τακτική των πειρατών για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

«Βρίσκεται στη σωστή τοποθεσία, από τη σωστή περίοδο, με τη σωστή κατασκευή του σκάφους», τονίζει ο Sean Kingsley, ανεξάρτητος θαλάσσιος αρχαιολόγος, συνδιευθυντής της αποστολής και αρχισυντάκτης του περιοδικού Wreckwatch. «Αυτά τα ευρήματα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Σοκαρίστηκα από το απροσδόκητο επίπεδο διατήρησης ενός ξύλινου σκάφους – τα πλοία ήταν, τελικά, το βασικό εργαλείο του πειρατικού τρόμου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν δεκάδες ακόμη ναυάγια μέσα και γύρω από το λιμάνι», επεσήμανε στην εφημερίδα Guardian. Αναφερόμενος στο καμένο καράβι, είπε: «Το να το δω και να το αγγίξω ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία και πολύ συγκινητική».

Σχετικά με τις πασίγνωστες ταινίες «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» είπε: «Χάρη στο Χόλιγουντ, όλοι αγαπούν τον μύθο. Αλλά, πέρα από τη φαντασία, κανείς δεν ξέρει πώς ζούσαν πραγματικά οι θαλασσόλυκοι… και τι απέγιναν τα οχήματα της καταστροφής τους, τα ξύλινα πλοία».

Έξι νέα ναυάγια, τα τρία χρονολογούνται από τη «Χρυσή Εποχή της Πειρατείας»

Η αποστολή εντόπισε συνολικά έξι νέα ναυάγια, τρία από τα οποία χρονολογούνται από τη «Χρυσή Εποχή της Πειρατείας», πιθανώς και του Fancy. Οι έρευνές αποκάλυψαν επίσης ένα σιδερένιο κανόνι, σφαίρες μουσκέτου και ένα περιστρεφόμενο πυροβόλο, ένα συνηθισμένο οπλισμό των πειρατών, αν και το ξύλινο κύτος του πλοίου έχει σαπίσει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Η ομάδα μελέτησε προσεκτικά έγγραφα 300 ετών και παλιούς χάρτες. Εξερεύνησαν και σπηλιές, όπου οι πειρατές φέρεται να έκρυψαν θησαυρό στο Νασάου, ωστόσο δεν βρήκαν τίποτα.

Η ομάδα εντόπισε, ακόμη, ξάρτια (σύνολο σχοινιών, συρματόσκοινων, τροχαλιών και άλλων εξαρτημάτων ενός ιστιοφόρου που στηρίζουν τα κατάρτια και ελέγχουν τα πανιά), γυάλινα μπουκάλια και τούβλα από την κουζίνα ενός πλοίου, μαζί με 143 πήλινες πίπες καπνού, μερικές από τις οποίες προεξείχαν από την άμμο δίπλα σε θραύσματα ξύλινων κιβωτίων μεταφοράς. Οι πίπες ήταν διακοσμημένες με σχέδια μονόκερων, αλόγων, στεμμάτων και του βασιλικού εμβλήματος της Αγγλίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατασκευάστηκαν στο Λονδίνο γύρω στη δεκαετία του 1740.

«Δεν έχουν βρεθεί άλλα σε ναυάγιο φορτηγού πλοίου. Το πλοίο ήταν πιθανώς αγγλικό και έπλεε προς το Νασάου αμέσως μετά την εξάλειψη της πειρατικής απειλής. Η επιβίωση του ναυαγίου, που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την παράκτια ανάπτυξη, είναι ένα θαύμα. Το φορτίο του εμπορικού πλοίου, που περιλάμβανε κρασί σε γυάλινα μπουκάλια και πολυτελείς πίπες καπνού, ρίχνει σπάνιο φως στο πώς το Νασάου μετατράπηκε σε ένα κανονικό εμπορικό λιμάνι, ανακάμπτοντας από την πειρατική αναρχία», είπε ο Kingsley.

protothema.gr