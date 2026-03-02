Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η Πολιτική Άμυνα καθώς συνεχίζονται οι ενέργειες για ολική εκκένωση και στήριξη των κατοίκων του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 80 άτομα, ανάμεσά τους άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και οικογένειες με βρέφη, έχουν μεταφερθεί προληπτικά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Λεμεσού.

Μέχρι στιγμής, κανένα άτομο δεν έχει μεταβεί στο ΚΕΝ Λεμεσού για παροχή βοήθειας.

Παράλληλα, ετοιμάζεται αίθουσα σε σχολείο της περιοχής, ώστε να είναι διαθέσιμη για την παροχή βοήθειας σε όσους την χρειαστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, μέλη της Πολιτικής Άμυνας πραγματοποιούν για τρίτη φορά επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα στο Ακρωτήρι, με στόχο την εκκένωση των τελευταίων κατοίκων που εξακολουθούν να αρνούνται να αποχωρήσουν. Όπως αναφέρεται, καταβάλλεται μια τελευταία προσπάθεια για να μεταπειστούν, ωστόσο δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει υποχρεωτική εκκένωση χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Για τους πολίτες που έχουν ήδη αποχωρήσει, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής ενημέρωση σχετικά με το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και αξιολογείται διαρκώς.

Μέλη της Πολιτικής Άμυνας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο Ακρωτήρι μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.