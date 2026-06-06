Έμμεση αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική απάντηση στην τοποθέτηση του πρώην προέδρου του ΑΠΟΕΛ, Κρις Τριανταφυλλίδη, έδωσε ο Σάββας Λιασής, ο άνθρωπος που ηγείται του επενδυτικού σχήματος με το οποίο οι γαλαζοκίτρινοι έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία.

Λίγο μετά την ανάρτηση του γνωστού νομικού, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο η επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ να περάσει αποκλειστικά στα χέρια ξένων επενδυτών, ο Σάββας Λιασής προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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