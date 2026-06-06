Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε στη ναυαρχίδα του βρετανικού ναυτικού, το αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales», ενώ είχε αγκυροβολήσει στη Νορβηγία, μετά από συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη (JEF).

Το «HMS Prince of Wales» αποτελεί ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Βρετανίας που κατασκευάστηκαν έναντι 6,4 δισεκατομμυρίων λιρών. Απέπλευσε για τα σκανδιναβικά ύδατα από τη λίμνη Λοχ ΛονγκLong, στο Άργκιλ και το Μπιούτ, για να παρέχει ασφάλεια στις περιοχές του Ατλαντικού και του Απώτατου Βορρά.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας (MoD) δήλωσε ότι εντοπίστηκε ένα «μικρό τεχνικό πρόβλημα» κατά τη διάρκεια της τελευταίας του στάσης στο Στάβανγκερ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Νορβηγία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

«Το HMS Prince of Wales πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επίσκεψη στο λιμάνι του Στάβανγκερ στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρων στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, αναμένουμε να αποπλεύσει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο, το οποίο έχει βάση το Πόρτσμουθ, συνοδευόταν από το αντιτορπιλικό τύπου 45 HMS Duncan και το δεξαμενόπλοιο RFA (Royal Fleet Auxiliary) Tidespring στο ταξίδι προς τα σκανδιναβικά ύδατα. Μπορεί να μεταφέρει έως και 72 αεροσκάφη και να φιλοξενήσει έως και 1.600 άτομα. Συνεργάστηκε με το ΝΑΤΟ και τον συνασπισμό JEF 10 κρατών.

Το πλοίο ήταν έτοιμο από τον Μάρτιο να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, εάν λαμβάνονταν μία τέτοια απόφαση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε τότε ότι το HMS Prince of Wales θα μπορούσε επίσης να αναλάβει και άλλες αποστολές.

Η δεύτερη ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας είναι το αεροπλανοφόρο «HMS Queen Elizabeth» το οποίο και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από μια άσκηση του ΝΑΤΟ στα ανοικτά των νορβηγικών ακτών το 2024, αφού οι έλεγχοι πριν από τον απόπλου αποκάλυψαν ένα πρόβλημα ζεύξης στον δεξιό άξονα της προπέλας του. Η συντήρηση και η επισκευή των πλοίων έχει ήδη κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο.

Στο τέλος του ψυχρού πολέμου, το Ηνωμένο Βασίλειο διέθετε 51 αντιτορπιλικά και φρεγάτες, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η Βρετανία δαπάνησε το 3,2% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά τώρα το 2,4% του ΑΕΠ του για την άμυνα, ένα ποσοστό που οι Εργατικοί έχουν δηλώσει ότι θα αυξήσουν στο 2,5% μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

cnn.gr