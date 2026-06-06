Το νησί της Μυκόνου επέλεξε για τις διακοπές του το φετινό καλοκαίρι ο θρύλος του NBA Μάικλ Τζόρνταν… ενισχύοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας επισκέφθηκε με τη σύζυγό του γνωστό εστιατόριο στο νησί των ανέμων για να απολαύσει φρέσκα θαλασσινά και άφησε φιλοδώρημα της τάξεως του 50% του λογαριασμού, σύμφωνα με το mykonoslivetv.

Το τζετ Gulfstream G650ER με το όνομα «Ν236MJ» του θρύλου του NBA εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την περασμένη Τετάρτη (3/6) και έγινε γρήγορα αντιληπτό καθώς φέρει το σύμβολο του «Air».

Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου με ανάρτησή της στα social media. Η ανάρτηση γράφει: «Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα».

Ο σταρ του NBA πέρυσι πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κέρκυρα, επιλέγοντας τα γαλανά νερά του Ιονίου και το εντυπωσιακό superyacht M’Brace για στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει εκφράσει την αγάπη και τον θαυμασμό του για την Ελλάδα στο παρελθόν. Σε εκδήλωση που είχε βρεθεί το 2025 είχε δηλώσει πως «η Ελλάδα είναι η πατρίδα των αρχαίων θεών, εκεί όπου θρυλικοί ήρωες γεννήθηκαν και η έννοια της σπουδαιότητας πρωτοξεκίνησε».

cnn.gr