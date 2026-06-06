Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο truthsocial, το οποίο αποθεώνει με ένα τραγούδι τον ίδιο του τον εαυτό και τονίζει ότι όπου και αν πηγαίνει τον αγαπάνε.

Όπως αναφέρει η huffpost, το συγκεκριμένο τραγούδι αποδίδεται στον Άντονι Κονσταντίνο, έναν υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, και αφηγείται την ιστορία κάποιου που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει ότι όλοι αγαπούν τον Τραμπ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι οι στίχοι του τραγουδιού, διάρκειας ενός λεπτού, οι οποίοι περιλαμβάνουν το επίθετο «Τραμπ» 45 φορές και το όνομα «Ντόναλντ» 29 φορές.

It’s D-Day. Trump’s first post on Truth Social is a bizarre AI video about how much people love Donald Trump. Not a word about the heroes who stormed the beaches of Normandy.



That tells you everything you need to know about Trump. pic.twitter.com/JAxIsSD4Kl June 6, 2026

Ο δημιουργός του τραγουδιού έγραψε στα social media: «Είμαι περήφανος που έχω την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ, για τον οποίο έγραψα αυτό το τραγούδι».

Το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ φαίνεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να τρώει τάκος με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να στέκεται στο φεγγάρι με διαστημική στολή, να ιππεύει μια καμήλα, να οδηγεί μοτοσικλέτα σε έναν δρόμο στην Ινδία και να ιππεύει ένα λιοντάρι. Παράλληλα, το πρόσωπο του Τραμπ εμφανίζεται στο Βόρειο Σέλας, σε μία πίτσα πεπερόνι και στο εμβληματικό κόκκινο διπλό λεωφορείο της Βρετανίας.

Επίσης, στο βίντεο καταγράφεται και μία στιγμή από το μέλλον, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει τον αγώνα UFC μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε οκτάγωνο κλουβί στις 14 Ιουνίου για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

protothema.gr