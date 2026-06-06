Σε εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησε σήμερα Σάββατο (6/6) η τουρκική πολεμική αεροπορία.



Πάνω από το αρχιπέλαγος πέταξαν σήμερα εννέα τουρκικά αεροσκάφη και όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, οι δύο από τις εννέα παραβιάσεις έγιναν από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 και σε μια περίπτωση σημειώθηκε εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής.

Όπως έγινε γνωστό, τέσσερα τουρκικά F-16 κινήθηκαν σε δύο σχηματισμούς στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ μεμονωμένα πέταξαν δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένα UAV και ένα ελικόπτερο.

Όπως έγινε γνωστό τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν επίσης και σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

protothema.gr