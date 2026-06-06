Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι «σκληροί» και «περήφανοι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τελικά «δεν έχουν άλλη επιλογή» παρά να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Είναι σκληροί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και τώρα θα αναγκαστούν να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή και αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος εισήλθε στον τέταρτη μήνα του την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, η οποία έχει παραταθεί αρκετές φορές. Ωστόσο, η ένταση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η στρατιωτική επιχείρηση, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει ονομάσει «Επική Οργή», «έχει ολοκληρωθεί».

Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν «αμυντικό χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

«Για να προστατεύσουμε τις δικές μας δυνάμεις, δεν πλήττουμε μόνο τα drones, αλλά και αυτούς που τα εκτοξεύουν. Οι ενέργειες αυτές είναι απολύτως αμυντικές και αποτελούν απάντηση σε ιρανικές ενέργειες. Αν δεν επιτίθενται σε αυτά τα πλοία, δεν επιτιθέμεθα ούτε εμείς, αλλά οφείλουμε να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση οδήγησε το Ιράν, πριν από μήνες, στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα αυτό έχει προκαλέσει άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις για τους Αμερικανούς πολίτες.

Κατά τη συνέντευξή του, ο Τραμπ επέκρινε όσους τον καλούν να επισπεύσει μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης.

«Αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνια για να γίνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία, πρόσθεσε: «Αυτοί οι άνθρωποι πολεμούν εδώ και 47 χρόνια. Έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Έχουν αφήσει ανθρώπους χωρίς πόδια, χωρίς χέρια και με τρομερά τραύματα στο πρόσωπο».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ συνέκρινε τη διάρκεια της σύγκρουσης με τον πόλεμο του Βιετνάμ, λέγοντας:

«Κινούμαι πολύ γρήγορα. Βρίσκομαι μόλις στον τρίτο μήνα. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια. Εγώ είμαι στον τρίτο μήνα και όλοι ρωτούν: “Πότε θα νικήσετε;”. Αν ήμουν Δημοκρατικός, κανείς δεν θα μιλούσε έτσι, αλλά δεν με απασχολεί. Έχω συνηθίσει πλέον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αν και παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένα αποθέματα πυραύλων και drones.

«Τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες βάσεις εκτόξευσης έχουν εξουδετερωθεί και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας πυραύλων έχει πληγεί. Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Διαθέτουν ακόμη ορισμένους πυραύλους και drones», δήλωσε.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι το Ιράν διατηρεί περίπου το 21%-22% του αρχικού πυραυλικού του οπλοστασίου.

«Είναι ακόμη πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που διέθεταν όταν ξεκινήσαμε τις επιθέσεις», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έδειξε πάντως ότι εξακολουθεί να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες, εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με μία από αυτές να πλήττει ακόμη και το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Ο Τραμπ και άλλα στελέχη της κυβέρνησής του υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, ήταν αναγκαίος προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Ισλαμική Δημοκρατία.

skai.gr