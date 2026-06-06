«Πολλοί στρατιωτικοί» του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν «σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα από τα οχήματα (του λιβανικού στρατού) στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

The Israeli aggression on Lebanon has now struck the Lebanese Army itself in southern Lebanon.



Lebanese Army: "A number of soldiers, including an officer, were martyred in a barbaric and aggressive Israeli airstrike on a military vehicle on the Khardali – Nabatieh road." pic.twitter.com/5tm4j6dPQ8 June 6, 2026

Αραγτσί σε Αούν: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε στον πρόεδρο του Λιβάνου, λέγοντας ότι «αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζοζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα αφότου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Με βάση τα σχόλια του κ. Αούν, κάποιος θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν που έχει καταλάβει το 1/5 του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το 1/4 των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά. Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κ. πρόεδρε», του απαντά ο Αραγτσί μέσω Χ.

Based on Mr. Aoun's comments, one would think it's Iran that has occupied 1/5 of Lebanon, displaced 1/4 of Lebanese and bombing his country on daily basis.



Had Lebanon been bargaining chip for Iran, we'd have a deal long ago.



Save Lebanon from your real foe, Mr. President. https://t.co/24OJ9uiIXU June 6, 2026

Το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον τερματισμό των συγκρούσεων και στον Λίβανο. Παράλληλα την Πέμπτη οι Φρουροί της Επανάστασης – το επίλεκτο σώμα στρατού του Ιράν—απαίτησαν την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο.

Την ίδια ημέρα η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ σε γραπτή του ανακοίνωση την Πέμπτη δήλωσε ότι τη συμφωνία απορρίπτει «μεγάλο μέρος του λιβανικού λαού».

Απαντώντας στον Κάσεμ ο Αούν σχολίασε χθες: «Η Χεζμπολάχ πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλο μέσο (…) για να σώσουμε ό,τι απομένει πέρα από τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία».

«Πρόκειται για τον λιβανικό λαό όχι για τον λαό του Ναΐμ Κάσεμ», πρόσθεσε ο Αούν, τονίζοντας ότι «η πλειονότητα του λιβανικού λαού έχει μπουχτίσει» από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ «μπορεί να ισοπεδώσει όλη τη χώρα, αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τον στόχο του», εκτίμησε ο ίδιος. «Το προσπάθησε στη Γάζα. Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις, όχι;».

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε τέλος στην κατάσταση εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», εκτίμησε ο Λιβανέζος πρόεδρος, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της Χεζμπολάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο εντός της χώρας.

Και απευθυνόμενος στο Ισραήλ o Αούν είπε: «πρέπει να επιδείξετε μια κάποια βούληση (…) να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο. (…) Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη βούληση και τη δέσμευση, εσείς;».

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, αφού εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

protothema.gr, skai.gr