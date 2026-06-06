Κατάθεση στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς έδωσε ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo Park, Μενέλαος Μενελάου .

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου 9–10 ώρες, ενώ η καταγγελία του αφορά 16 διαφορετικές υποθέσεις τις οποίες, όπως υποστηρίζει, συνιστούν τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά αδικήματα από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Θήρας, της Επαρχιακής Διοίκησης, αλλά και του Τμήματος Δασών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παρέδωσε στην Αστυνομία αναλυτικό υπόμνημα 145 σελίδων, με στόχο τη διευκόλυνση της διερεύνησης των καταγγελιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε δημόσια παρουσίαση και ανάλυση των επιμέρους καταγγελιών που έχει υποβάλει στις αρμόδιες αρχές.