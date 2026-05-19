Παρά τη λήξη της άδειας λειτουργίας του από το 2017, το Melios Zoo Park στους Αγίους Τριμιθιάς με ιδιοκτήτη τον Μενέλαο Μενελάου συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, με το Εφετείο να βάζει πλέον οριστική «σφραγίδα» στην υπόθεση, επικυρώνοντας την καταδίκη του ιδιοκτήτη του και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι δεν αποδείχθηκε πως επρόκειτο για ζωολογικό κήπο βάσει της νομοθεσίας.

Η υπόθεση αφορούσε καταδίκη από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για αδίκημα που προβλέπεται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο εφεσείων συνέχισε να λειτουργεί τον ζωολογικό κήπο στους Αγίους Τριμιθιάς, παρότι η άδεια λειτουργίας είχε λήξει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 και δεν είχε ανανεωθεί από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στην έφεσή του, ο Μενελάου υποστήριξε ότι η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποδείξει βασικό συστατικό στοιχείο του αδικήματος, δηλαδή ότι ο χώρος λειτουργούσε ως «ζωολογικός κήπος» με βάση τον ορισμό των σχετικών Κανονισμών. Επικαλέστηκε συγκεκριμένα πρόνοια που ορίζει ως ζωολογικό κήπο «κάθε μόνιμη εγκατάσταση όπου κρατούνται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες μέρες το χρόνο».

Η θέση του εφεσείοντα ήταν ότι δεν παρουσιάστηκε μαρτυρία πως γινόταν επίδειξη άγριων ζώων στο κοινό για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και συνεπώς, δεν αποδείχθηκε ότι η εγκατάσταση ενέπιπτε στον συγκεκριμένο ορισμό.

Το Εφετείο, με ομόφωνη απόφαση των δικαστών Μ. Αμπιζά, Στ. Χριστοδουλίδου-Μεσσίου και Ι. Στυλιανίδου, απέρριψε τον ισχυρισμό, υιοθετώντας την προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι τα ουσιώδη στοιχεία του αδικήματος ήταν η κατοχή άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου, η λήξη της άδειας και η συνέχιση της λειτουργίας μετά τη λήξη της. Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι στον εφεσείοντα είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου το 2012 για το Melios Zoo Park, ενώ κατά την επιθεώρηση του χώρου στις 11 Μαρτίου 2018 διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση εξακολουθούσε να λειτουργεί χωρίς ανανεωμένη άδεια.

Το Εφετείο έκρινε ότι ο Κανονισμός που απαγορεύει τη συνέχιση λειτουργίας μετά τη λήξη της άδειας αφορά ήδη αδειοδοτημένους ζωολογικούς κήπους και ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν απαιτείτο εκ νέου απόδειξη ότι η εγκατάσταση πληρούσε τον γενικό ορισμό του ζωολογικού κήπου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η απαγόρευση ενεργοποιείται από τη στιγμή που λήγει η άδεια λειτουργίας και αφορά τον κάτοχο της άδειας που συνεχίζει τη λειτουργία του χώρου. Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι από το ίδιο το κείμενο του Κανονισμού προκύπτει διαφορετική έννοια από τον γενικό ορισμό που επικαλέστηκε ο εφεσείων.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε ότι η Κατηγορούσα Αρχή απέδειξε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τα στοιχεία του αδικήματος και επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη.