Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Melios Zoo Park, Μενέλαος Μενελάου (Μέλιος), προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω κοινωνικών δικτύων μετά την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για κλείσιμο της επιχείρησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η φάρμα λειτουργεί κανονικά, όπως – όπως ανέφερε – συμβαίνει από το 2000 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του σημείωσε πως δέχεται πλήθος τηλεφωνημάτων από πολίτες που ενημερώθηκαν για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι «η Φάρμα μου λειτουργεί κανονικά όλες τις μέρες, όπως λειτουργούσε από το 2000 μέχρι και σήμερα». Διευκρίνισε ωστόσο ότι η φάρμα θα παραμείνει κλειστή μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Η τοποθέτηση έρχεται μετά την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την έφεση του ιδιοκτήτη, επικυρώνοντας προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το «λουκέτο» στον ζωολογικό κήπο.

Η υπόθεση αφορούσε σειρά διοικητικών αποφάσεων για τη λειτουργία του ζωολογικού πάρκου στους Αγίους Τριμιθιάς, με τις προσφυγές να σχετίζονται μεταξύ άλλων με την απόρριψη αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες, τη μη ανανέωση προσωρινής άδειας, αλλά και τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν αυθαίρετες επεκτάσεις σε κρατική και ιδιωτική γη, διαφοροποιήσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια, αλλαγές στο είδος των ζώων – με προσθήκη μεγάλων σαρκοφάγων χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας – καθώς και ζητήματα επάρκειας υδροδότησης.

Παράλληλα, από το 2017 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν αποφασίσει τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας, επικαλούμενες μη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και ευημερία των ζώων.

Το Ανώτατο έκρινε ότι οι λόγοι έφεσης ήταν είτε αβάσιμοι είτε απαράδεκτοι, σημειώνοντας πως δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς ή τέθηκαν εκ των υστέρων, ενώ υπογράμμισε ότι η διοίκηση ενήργησε νόμιμα, κατόπιν δέουσας έρευνας και αξιολόγησης όλων των δεδομένων.

Τελικά, το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό της την έφεση, επικυρώνοντας τις διοικητικές αποφάσεις και επιδικάζοντας έξοδα ύψους 4.000 ευρώ υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.