Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν επιβάτης παραλίγο να αναρροφηθεί έξω από το αεροσκάφος, μετά την αποκόλληση παραθύρου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο 61χρονος υπήκοος Σερβίας βρέθηκε με το κεφάλι και τους ώμους εκτός της ατράκτου, ενώ η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Πανικός λίγα λεπτά μετά την απογείωση

Η πτήση είχε αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη νότια Γερμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πορείας του αεροσκάφους, περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση το Boeing έχασε απότομα περίπου 9.000 πόδια ύψους, καθώς είχε προηγηθεί αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας.

Επιβάτες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ενώ αμέσως μετά έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε πανικός.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε γίνει αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε ανοίξει κάποια πόρτα κινδύνου», περιέγραψε συνεπιβάτιδα.

«Το κεφάλι και οι ώμοι του ήταν έξω από το αεροπλάνο»

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε βίαια προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βρεθούν έξω από το αεροσκάφος.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

«Ευτυχώς δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του», δήλωσε επιβάτιδα, προσθέτοντας ότι η σύζυγός του κρατούσε τα πόδια του επί περίπου πέντε λεπτά μέχρι να σπεύσουν και άλλοι επιβάτες να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

Άλλη επιβάτιδα περιέγραψε ότι η αποσυμπίεση ήταν τόσο έντονη ώστε οι επιβάτες δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, ενώ ο τραυματίας αιμορραγούσε και έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του, πιθανότατα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και του σοκ.

Ο κατεστραμμένος κινητήρας του Boeing 737 της Ryanair

Βίντεο καταγράφει τον κατεστραμμένο κινητήρα του Boeing 737 της Ryanair, από τον οποίο εκτοξεύθηκαν μεταλλικά θραύσματα που έσπασαν παράθυρο της καμπίνας, λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Τα μεταλλικά θραύσματα χτύπησαν την άτρακτο και διέλυσαν το παράθυρο δίπλα στα καθίσματα των επιβατών, προκαλώντας αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας.

Ο 61χρονος νοσηλεύεται με εγκαύματα από τριβή

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα από τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παραμένοντας όμως σε πλήρη συνείδηση.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα, οι επιβάτες επέστρεψαν στον αεροσταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Παράλληλα, διατέθηκε άλλο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τους επιβάτες στον τελικό προορισμό τους λίγες ώρες αργότερα.

Ερευνώνται τα αίτια

Σύμφωνα με επιβάτες, το παράθυρο ενδέχεται να χτυπήθηκε από θραύσματα του κινητήρα, χωρίς ωστόσο η Ryanair να έχει επιβεβαιώσει αυτό το ενδεχόμενο.

Το αεροσκάφος, ηλικίας περίπου 18 ετών, εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της Malta Air, θυγατρικής της Ryanair.

Η Fraport Greece ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργάζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Η ζώνη ασφαλείας απέτρεψε τα χειρότερα

Ο πρώην κυβερνήτης αεροσκαφών Κρις Μπρέιντι εκτίμησε ότι η έκβαση θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σοβαρή αν ο επιβάτης δεν φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του.

Όπως σημείωσε, η σύσταση των κυβερνητών να παραμένουν οι ζώνες δεμένες ακόμη και όταν σβήνει η σχετική ένδειξη υπάρχει ακριβώς για περιπτώσεις αιφνίδιων αναταράξεων ή απρόβλεπτων συμβάντων, όπως αυτό που σημειώθηκε στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία.

protothema.gr