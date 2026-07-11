Την απολογία και τη συγγνώμη της Πολιτείας για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο Μαρί επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο μνημόσυνο των 13 πεσόντων της έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011 στη ναυτική βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης», το οποίο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Πολιτεία οφείλει να διδαχθεί από την τραγωδία και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα γεγονότα.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι «μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες και συνεχή εκπαίδευση, στη βάση αυστηρών πρωτοκόλλων και διεθνών πρακτικών, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε να περιορίζουμε τους δυνητικούς κινδύνους, να είμαστε σε θέση να λειτουργούμε προληπτικά και να προσφέρουμε ασφάλεια σε όλους τους τομείς».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανάληψη ευθύνης είναι η υπέρτατη αρετή όσων τάσσονται να υπηρετούν τους πολίτες, σημειώνοντας πως οι 13 ήρωες του Μαρί «οριοθετούν το χρέος όλων όσοι κατέχουμε δημόσια αξιώματα, για να ενεργούμε υπεύθυνα και να είμαστε συνεχώς υπόλογοι στους πολίτες».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την απολογία της Πολιτείας προς τις οικογένειες των θυμάτων και σημείωσε ότι η φονική έκρηξη στο Μαρί κόστισε άδικα τη ζωή σε 13 ανθρώπους, κατέστρεψε το ενεργειακό κέντρο της χώρας, προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά και οδήγησε την Κύπρο σε μια πρωτοφανή κρίση.

«Οφείλω, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους της Πολιτείας, να εκφράσω ειλικρινείς απολογίες και να ζητήσω συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στη φονική έκρηξη», ανέφερε.

Αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες, ανέφερε ονομαστικά τον Πλοίαρχο Ανδρέα Ιωαννίδη, τον Αντιπλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου, τον Αρχικελευστή Κλεάνθη Κλεάνθους, τον ΕΠΥ Κελευστή Μιχάλη Ηρακλέους, τους ναύτες Μίλτο Χριστοφόρου, Χριστάκη Χριστοφόρου και Αντώνη Χαραλάμπους, τον Αρχιλοχία της Πυροσβεστικής Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον Αρχιπυροσβέστη Γιώργο Γιακουμή και τους πυροσβέστες Βασίλη Κρόκο, Σπύρο Τταντή, Παναγιώτη Θεοφίλου και Αδάμο Αδάμου, σημειώνοντας ότι «ίμησαν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους τον όρκο που έδωσαν στην πατρίδα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι 13 ήρωες δήλωσαν παρόντες στο καθήκον και έδωσαν μια άνιση μάχη με τον ασύμμετρο κίνδυνο, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «η πατρίδα μας παραμένει παντοτινά εκτεθειμένη γιατί δεν μπόρεσε να τους παράσχει τη δέουσα ασφάλεια», προσθέτοντας πως «αυτό το ανεκπλήρωτο χρέος βασανίζει τη συλλογική μνήμη και τη συνείδηση του κυπριακού λαού».

Αναφερόμενος στη σημασία της επετείου, είπε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία «να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας, ώστε ποτέ ξανά να μην ζήσουμε παρόμοια τραγωδία», ενώ χαρακτήρισε την 11η Ιουλίου ως «μια ημέρα, για την οποία, ως Πολιτεία, νιώθουμε ντροπή, αλλά την ίδια στιγμή και περισυλλογή».

Επεσήμανε, επίσης, ότι ο χώρος του Μαρί υπενθυμίζει πως το Κράτος οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και των κρίσιμων υποδομών, ιδιαίτερα σε μια χώρα που παραμένει υπό κατοχή, τονίζοντας ότι «η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας είναι κορυφαία προτεραιότητα για οποιοδήποτε κράτος.

ΚΥΠΕ