Η Apple προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της OpenAI, κατηγορώντας την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι οργάνωσε εκστρατεία απόσπασης εμπορικών μυστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών για προϊόντα που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας και στρέφεται επίσης κατά δύο πρώην στελεχών της Apple, του Τανγκ Ταν και του Τσανγκ Λιου, οι οποίοι εργάζονται πλέον στον τομέα ανάπτυξης συσκευών της OpenAI.

Ο Ταν, σημερινός επικεφαλής hardware της OpenAI, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό προϊόντων της Apple, μεταξύ των οποίων το iPhone, το Apple Watch και τα AirPods.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή, η OpenAI ενθάρρυνε νυν και πρώην εργαζομένους της Apple να μεταφέρουν τεχνικά σχέδια, εξαρτήματα, στοιχεία προμηθευτών και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, με στόχο την ανάπτυξη δικών της καταναλωτικών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Πάνω από 400 πρώην εργαζόμενοι της Apple

Η Apple αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 πρώην εργαζόμενοί της έχουν προσληφθεί από την OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η μαζική μετακίνηση προσωπικού δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο στελεχών με βαθιά γνώση της εσωτερικής τεχνολογίας και των διαδικασιών της.

Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ταν ζητούσε από υποψηφίους, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για πρόσληψη, να παρουσιάζουν πληροφορίες ή ακόμη και εξαρτήματα που σχετίζονταν με απόρρητα έργα της Apple.

Στην αγωγή κατονομάζεται και ο πρώην μηχανικός του iPhone Τσανγκ Λιου, ο οποίος εντάχθηκε στην OpenAI τον Ιανουάριο. Η Apple υποστηρίζει ότι ο Λιου κατέβασε δεκάδες εμπιστευτικά αρχεία, τα οποία περιείχαν τεχνικές προδιαγραφές, παρουσιάσεις μηχανικών, δεδομένα έργων και πληροφορίες για προϊόντα που δεν είχαν κυκλοφορήσει.

Κατά τους ισχυρισμούς της Apple, η OpenAI καθοδηγούσε παράλληλα εργαζομένους που σχεδίαζαν να αποχωρήσουν να μην αποκαλύπτουν αμέσως τον νέο εργοδότη τους. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να μπορούσαν να διατηρήσουν για μεγαλύτερο διάστημα την πρόσβασή τους στα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας.

Τι ζητά από το δικαστήριο

Η Apple ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στην OpenAI οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των επίμαχων πληροφοριών και να διατάξει την καταστροφή κάθε υλικού που φέρεται να προέρχεται από τα συστήματά της.

Παράλληλα, επιδιώκει να υποχρεωθεί η OpenAI να επανασχεδιάσει τις συσκευές που αναπτύσσει, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιλαμβάνουν τεχνολογία ή χαρακτηριστικά που βασίζονται σε εμπορικά μυστικά της Apple. Ζητά επίσης την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον ενόρκων.

Η OpenAI απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για τα εμπορικά μυστικά ανταγωνιστών της και ότι παραμένει επικεντρωμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Από τη συνεργασία στη δικαστική σύγκρουση

Η δικαστική αντιπαράθεση σηματοδοτεί απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα συνεργάζονταν στενά. Η τεχνολογία ChatGPT είχε ενσωματωθεί στις υπηρεσίες Apple Intelligence και στη Siri στο πλαίσιο συμφωνίας που ανακοινώθηκε το 2024.

Οι σχέσεις τους άρχισαν να αλλάζουν μετά τη μετακίνηση κορυφαίων στελεχών της Apple στην OpenAI και την επέκταση της τελευταίας στον τομέα των καταναλωτικών συσκευών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ Apple, OpenAI, Meta και άλλων εταιρειών για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, όπως έξυπνα γυαλιά, φορετές συσκευές και προσωπικοί βοηθοί AI, οι οποίοι ενδέχεται να διαμορφώσουν την εποχή μετά το smartphone.