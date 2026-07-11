Πληροφορίες για έκρηξη σε περιοχή ανατολικά της Τεχεράνης μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν το Σάββατο (11/7) ότι ισχυρός θόρυβος, που αποδίδεται σε έκρηξη, ακούστηκε στην ανατολική πλευρά της επαρχίας της Τεχεράνης.

Μαρτυρίες κατοίκων από τις περιοχές Πακντάστ και Κιγιαμντάστ αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε η προέλευσή της ούτε το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε.

Το Fars, επικαλούμενο αξιωματούχο, αναφέρει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σχετίζονται με ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.

protothema.gr