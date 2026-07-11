Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Ασία ενόψει του περάσματος του τυφώνα Μπάβι, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις στις νότιες Φιλιππίνες.

Οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από μία από τις ισχυρότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο τυφώνας Μπάβι, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος 1.000 χιλιομέτρων στο ευρύτερο σημείο του – όσο περίπου το πλάτος της Γαλλίας – και συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις κινείται στον Ειρηνικό Ωκεανό έφτασε την Ταϊβάν.

Typhoon Bavi brings strong winds, rain to Taiwan pic.twitter.com/gQLeqe8LKg — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) July 11, 2026

Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Περίπου 29.000 στρατιώτες έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για να συνδράμουν στις προσπάθειες παροχής βοήθειας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του νησιού.

Ο Μπάβι αναμένεται να είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που πλήττει το νησί από το 1987, όπως ανέφερε στο Reuters η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν.

Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της Ταϊβάν θα παραμείνει σε λειτουργία, αλλά με λιγότερα δρομολόγια. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί.

Στην Ταϊπέι, ορισμένοι κάτοικοι αψήφησαν τον ισχυρό άνεμο και τη βροχή. «Δεν είναι κάτι σοβαρό… Λίγο πιο δυνατός αέρας», είπε ο 68χρονος Γε Μάο-χσιουνγκ που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Μετά το πέρασμά του από τα νησιά Σακισίμα της Ιαπωνίας – ένα απομονωμένο σύμπλεγμα νησιών που ανήκει στη νομαρχία της Οκινάουα – ο τυφώνας Μπάβι θα πλησιάσει τις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν και ακολούθως θα κατευθυνθεί προς την ηπειρωτική Κίνα, όπου την Κυριακή (12/7) προβλέπεται να πλήξει την Γουεντζόου, μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, οικογένειες καταπλακώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από κατολισθήσεις και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, βροχοπτώσεις μέτριας έως μεγάλης έντασης θα συνεχίσουν να πλήττουν τμήματα της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

cnn.gr