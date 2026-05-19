Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου μεγάλου χτυπήματος και δίνοντας στην Τεχεράνη διορία λίγων ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Στόχος της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την ίδια γραμμή πίεσης, είναι να διατηρήσει το Ιράν σε καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας, ώστε να οδηγηθεί σε υποχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, λέγοντας ότι «ίσως χρειαστεί να δώσουμε» στο Ιράν «ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα» προκειμένου να εξαναγκαστεί να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ σημείωσε πάντως ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επαναληφθούν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. «Θα το μάθετε πολύ σύντομα, αν χρειαστεί να το κάνουμε», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απείχε «μία ώρα» από το να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων πριν αναβάλει την απόφαση, ύστερα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Q: How close were you to striking Iran yesterday?



TRUMP: I was an hour away

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί για συμφωνία», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «τον νταή της Μέσης Ανατολής».

Επανέλαβε ακόμη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» πως θα το χρησιμοποιούσε εναντίον άλλων χωρών της περιοχής, κυρίως του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι, παρότι ανέβαλε την επίθεση κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, θα δώσει στην Τεχεράνη «περιορισμένο» χρονικό περιθώριο για να καταλήξει σε συμφωνία πριν προχωρήσει σε πλήγμα.

«Απείχα μία ώρα από το να πάρω την απόφαση να προχωρήσω σήμερα… Τότε μεσολαβητές επικοινώνησαν μαζί μου, είχαν ακούσει ότι είχα λάβει την απόφαση, και μου είπαν: “Κύριε, μπορείτε να μας δώσετε μερικές ακόμη ημέρες, γιατί πιστεύουμε ότι δείχνουν λογική στάση”», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Πρόσθεσε ότι θα περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή, ίσως και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μπορεί να περιμένει μόνο για «περιορισμένο χρονικό διάστημα», επειδή, όπως είπε, αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα στραφεί εναντίον άλλων χωρών της περιοχής, προκαλώντας ένα «πυρηνικό ολοκαύτωμα».

