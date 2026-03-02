Σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει, βρίσκεται η Αστυνομία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, προσθέτοντας ότι έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται τα μέτρα με βάση το τι συμβαίνει, όπως το ψεσινό περιστατικό.

«Συνεχώς είμαστε σε αξιολόγηση και λήψη πρόσθετων μέτρων εκεί όπου χρειάζεται», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν λειτουργεί Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ο κ. Βύρωνος είπε ότι έχει συσταθεί Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο Αστυνομίας, σε συνάρτηση και με το ΚΣΕΔ που είναι σε εγρήγορση και αξιολογούν το καθετί.

«Βλέπουμε τις δράσεις που κάνουμε, τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε, αυξάνουμε τα μέτρα εκεί όπου επιβάλλεται, σε κρίσιμες υποδομές και σε άλλους πιθανούς χώρους, οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Είμαστε σε συνεχή αξιολόγηση οποιουδήποτε μέτρου έχουμε λάβει. Είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνουμε. Είμαστε σε συνεχή επιφυλακή. Έχουμε λάβει ενισχυτικά μέτρα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ