Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Νωρίτερα, γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες, θεάθηκαν να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη.

Η ανάρτηση