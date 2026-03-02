Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Νωρίτερα, γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες, θεάθηκαν να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη.
Η ανάρτηση
