Την αναβολή του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που θα λάμβανε χώρα στη Λευκωσία, σήμερα Δευτέρα και Τρίτη, 2-3 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας στις Βρυξέλλες, λόγω των επιπτώσεων στο πρόγραμμα πτήσεων από και προς την Κύπρο, μετά το περιστατικό στο Ακρωτήρι

«Τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε ένα μεμονωμένο περιστατικό ενός UAV (drone) που στόχευσε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με κάποιες περιορισμένες ζημιές. Η ακριβής προέλευση του UAV βρίσκεται υπό επαλήθευση, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι η Δημοκρατία δεν ήταν στόχος επίθεσης,» τονίζει εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας.

«Δεδομένης αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης που δυστυχώς επηρέασε τις σημερινές πτήσεις προς την Κύπρο, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να αναβάλει το άτυπο GAC για μεταγενέστερη ημερομηνία,» καταλήγει η ανακοίνωση του εκπροσώπου.

ΚΥΠΕ