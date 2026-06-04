Δεκατέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του ήπατος και έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη με το κράτος, ασθενής πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη, καθώς το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την άρνηση της Δημοκρατίας να καλύψει τα έξοδα θεραπείας του στο εξωτερικό, ύψους σχεδόν €68.000. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να καταδείξουν ελλιπή έρευνα και πιθανή πλάνη της Διοίκησης ως προς το κατά πόσο η αναγκαία χειρουργική επέμβαση μπορούσε πράγματι να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά στην Κύπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για επανεξέταση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Η υπόθεση αφορά άνδρα, ο οποίος το 2012 διαγνώστηκε με καρκίνο του ήπατος. Μέσω των θυγατέρων του υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για μετάβαση στο εξωτερικό και υποβολή σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί που πραγματοποιούσαν αντίστοιχες επεμβάσεις στην Κύπρο δεν διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία.

Η αρμόδια Επιτροπή Ειδικών Χειρουργικής είχε εισηγηθεί την απόρριψη του αιτήματος, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να παρασχεθεί αποτελεσματικά στη Δημοκρατία και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Με βάση την εισήγηση αυτή, το Υπουργείο Υγείας απέρριψε το αίτημα. Ο ασθενής προχώρησε τελικά σε επέμβαση στο London Clinic τον Αύγουστο του 2012 και στη συνέχεια ζήτησε την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και μετακίνησης, ύψους περίπου 68 χιλιάδων ευρώ.

Μετά από σειρά δικαστικών διαδικασιών και επανεξέταση του αιτήματός του από τις αρμόδιες Αρχές, το Υπουργείο Υγείας επανέλαβε το 2015 την αρνητική του θέση, βασιζόμενο σε νέα γνωμάτευση της Επιτροπής Ειδικών. Σύμφωνα με αυτήν, η επέμβαση μπορούσε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως στην Κύπρο από εξειδικευμένο γιατρό με σημαντική εμπειρία στο εξωτερικό.

Κατά την εκδίκαση της προσφυγής του ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο ασθενής επιχείρησε να προσκομίσει νέα στοιχεία που αφορούσαν τα προσόντα και την εμπειρία του συγκεκριμένου γιατρού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν στοιχεία από το επαγγελματικό προφίλ του στην πλατφόρμα LinkedIn και επιστολή του χειρουργού που είχε πραγματοποιήσει την επέμβαση στο Λονδίνο. Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε τα συγκεκριμένα έγγραφα, κρίνοντας ότι είχαν συνταχθεί μετά την έκδοση της διοικητικής απόφασης και δεν βρίσκονταν ενώπιον της Διοίκησης όταν αυτή έλαβε την απόφασή της.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο διαφώνησε με αυτή την προσέγγιση. Στην ομόφωνη απόφασή του έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο εφάρμοσε έναν απόλυτο κανόνα που δεν υποστηρίζεται από τη νομολογία. Όπως επισημαίνεται, νέα στοιχεία μπορούν να γίνουν δεκτά όταν είναι σχετικά με τα επίδικα ζητήματα και όταν ενδέχεται να καταδεικνύουν πιθανή πλάνη της Διοίκησης ως προς τα πραγματικά γεγονότα.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι τα επίμαχα έγγραφα συνδέονταν άμεσα με το βασικό ζήτημα της υπόθεσης, δηλαδή με το κατά πόσον η θεραπεία μπορούσε πράγματι να παρασχεθεί αποτελεσματικά στην Κύπρο. Ειδικότερα, έκρινε ότι τα στοιχεία για την εκπαίδευση και την εμπειρία του γιατρού που αναφερόταν ως ικανός να διενεργήσει την επέμβαση στη Δημοκρατία ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για την ορθότητα των διαπιστώσεων της Διοίκησης.

Σύμφωνα με το Ανώτατο, τα νέα αυτά στοιχεία αποκαλύπτουν εκ πρώτης όψεως ενδεχόμενο ελλιπούς έρευνας και πιθανής πλάνης ως προς τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό έκρινε ότι το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί από τη Διοίκηση, η οποία οφείλει να αξιολογήσει και τα συγκεκριμένα έγγραφα μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα χωρίς να παραμένουν αμφιβολίες.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους σχετικούς λόγους έφεσης, ακύρωσε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθώς και την πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, περιλαμβανομένης της διαταγής για τα έξοδα. Παράλληλα επιδίκασε υπέρ του εφεσείοντος δικαστικά έξοδα ύψους 4.250 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εφόσον αυτός καταβάλλεται.