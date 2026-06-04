Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ, η Τζιώρτζια Παναγιώτου, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής, αναφέρθηκε στο υπό διαμόρφωση πλάνο συνεργασίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία του σχεδιασμού που βρίσκεται υπό συζήτηση.

Όπως εξήγησε, το περίγραμμα της συμφωνίας προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας, μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία που συζητείται αφορά χρονικό ορίζοντα 40 ετών, δίνοντας μακροπρόθεσμη προοπτική στο εγχείρημα.

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