Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ακυρώσει τα σχεδιαζόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, θέτοντας ως προϋπόθεση την άμεση επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η δήλωσή του έγινε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περί επικείμενων νέων επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την επίθεση «για το μελλοντικό όφελος του κόσμου» και για την «επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν», υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες να δράσουν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με επίπεδα στρατιωτικής ισχύος, δύναμης και ισχύος πυρός που δεν έχουν υπάρξει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, μόλις δεχθήκαμε αίτημα από το Ιράν, αλλά και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση, καθώς έχουν συμφωνηθεί οι βασικές παράμετροι μιας συμφωνίας.

Αυτό θα περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολοκληρωτικό ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, καθώς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα, για το μελλοντικό όφελος του ΚΟΣΜΟΥ και, παράλληλα, για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Το κράτος του Ισραήλ συμμερίζεται αυτή τη δέσμευσή μου. Βάλτε όλοι τα δυνατά σας και ολοκληρώστε τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Είχαν προηγηθεί σενάρια για νέα αμερικανικά πλήγματα

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο νέων, σφοδρών βομβαρδισμών κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε κράτος συνεργαστεί στρατιωτικά με την Ουάσιγκτον θα «τυλιχτεί στις φλόγες του πολέμου».

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε καλέσει τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την περιοχή σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης.

protothema.gr