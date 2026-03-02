Δεν έχει συζητηθεί στην παρούσα φάση η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής για την Κύπρο, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο συναντήσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα, σύμφωνα με την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο.

«Σίγουρα θα συζητηθεί τις ερχόμενες ημέρες και στις διάφορες συναντήσεις που θα λάβουν χώρα,» είπε η κ. Πίνιο. Ανέφερε ότι δε μπορεί να κρίνει εκ των προτέρων, ωστόσο «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, για την ενεργοποίηση δηλαδή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής,» απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τo συμβάν στην βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής προβλέπεται από το άρ.47 παρ 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, και προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και να το συνδράμουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αμοιβαίας άμυνας δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να επηρεάζει την ουδετερότητα ορισμένων κρατών μελών και συνάδει με δεσμεύσεις χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται με τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ) που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ενεργούν από κοινού εάν ένα εξ αυτών δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή.

Ακόμη, η εκπρόσωπος της Επιτροπής ρωτήθηκε με ένταση σχετικά με το εάν οι επικοινωνίες με τα κράτη της περιοχής, αλλά και για το εάν η δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για πολιτική μετάβαση στο Ιράν νωρίτερα τη Δευτέρα, έγινε εκ μέρους των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ξεκινά η κλειστή συνεδρίαση του Κολλεγίου Ασφαλείας των Επιτρόπων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των 27 με τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Κυριακής.

