Η επίθεση με drone από το Ιράν στην περιοχή του Ακρωτηρίου χαρακτηρίζεται από τον ευρωβουλευτή Λουκάς Φουρλάς ως εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Με δημόσια τοποθέτησή του, ο Κύπριος ευρωβουλευτής ανακοινώνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Η επίθεση με drone από το Ιράν στην περιοχή του Ακρωτηρίου, είναι εξαιρετικά σοβαρή και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μόνιμος Εισηγητής για τις σχέσεις με το Ιράν, αναλαμβάνω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

Ζητώ την έκτακτη συμπερίληψη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου της συζήτησης του θέματος, της Ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας, λόγω των δραματικών εξελίξεων.

Υποβάλλω κατεπείγουσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση της απειλής και λήψη άμεσων μέτρων.

Ενημέρωσα την Πολιτική μου Ομάδα για την κατάσταση ζητώντας τη συμβολή τους.

Η ασφάλεια της Κύπρου είναι ευρωπαϊκή υπόθεση.

Η προστασία των κρατών-μελών και των πολιτών τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, ούτε αποσπασματική.

Την ώρα αυτή απαιτείται ενότητα, σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση.

Η Κύπρος είναι πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι πρέπει να παραμείνει.