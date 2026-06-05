Παρά τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδεχομένως να επηρεάσει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και να εκθέσει τη χώρα σε δημοσιονομικούς κινδύνους.

Αυτό αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2027-2029, το οποίο θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Στο στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής καθορίζονται οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για την επόμενη τριετία, ενώ αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής για την περίοδο 2027-2029 έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία, την κλιματική αλλαγή και τις παραμέτρους που συνεχίζουν να δημιουργούν συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας.

«Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο οικονομικής αβεβαιότητας, η ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και συντονισμένη δράση, τόσο από το κράτος όσο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», προστίθεται.

Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες

Το αρμόδιο υπουργείο σκιαγραφεί και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση την επόμενη χρονιά, καθώς και τις προτεραιότητές της. Συγκεκριμένα, προωθείται η υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής «Όραμα 2035», η οποία, όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, υποδεικνύει πως θα δοθεί έμφαση στην πράσινη οικονομία, στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση, με στόχο τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, καθώς και τη δημιουργία δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

«Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων που θα στηριχθούν μέσω του Προγράμματος “ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027”, καθώς περιλαμβάνουν μέτρα και έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας», συμπληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα οικονομικά μεγέθη

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο υπουργείο, σχολιάζοντας τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, εκφράζει την εκτίμηση πως φέτος η κυπριακή οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 2,7%.

Μάλιστα, σημειώνει πως η εγχώρια ζήτηση, δηλαδή οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η συγκεκριμένη πρόβλεψη περιβάλλεται από σημαντική αβεβαιότητα λόγω του διεθνούς γεωπολιτικού και εμπορικού περιβάλλοντος.

Τα κυριότερα μακροοικονομικά μεγέθη σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης εκτιμώνται στο 2,7% για φέτος και στο 2,9% για τον επόμενο χρόνο. Φέτος, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,5% και το 2027 αναμένεται να μειωθεί στο 2,5%, ενώ η ανεργία θα κινηθεί στο 4,5%.

«Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν θετικές και αναμένεται να συνεχίσουν να καταγράφονται σχετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης», τονίζεται.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται πως η θετική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο της εγχώριας ζήτησης και, σε μικρότερο βαθμό, στην εξωτερική ζήτηση. Αναφέρεται επίσης πως λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον.

Προσοχή με τους προϋπολογισμούς

Στο μεταξύ, με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την ετοιμασία του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά, υπογραμμίζει πως αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από υπόμνημα, στο οποίο θα επεξηγούνται επαρκώς όλες οι δαπάνες και τα έσοδα.

Επισημαίνει πως όλα τα έργα, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσφατη ταμειακή ροή για όλα τα έτη υλοποίησής τους, περιλαμβανομένης πιθανής αναθεώρησής τους.

Πάντως, το υπουργείο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να περιλαμβάνουν σωστά στοιχεία στους προϋπολογισμούς, καθώς στο παρελθόν είχαν υποβληθεί προϋπολογισμοί με λάθη, παραλείψεις, ασάφειες, χωρίς αρίθμηση σελίδων και με στοιχεία που δεν συνάδουν μεταξύ τους.