Στην πρώτη του τοποθέτηση για το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, με το οποίο περιορίζονται οι πολεμικούς του εξουσίες έναντι του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο – σε ανάρτησή του στο Truth Social – για «αντιπατριωτική κίνηση» εν μέσω «των τελικών διαπραγματεύσεων» για το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επιτέθηκε στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς βουλευτές (Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον), οι οποίοι υιοθέτησαν το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς τους «θεατρίνους».

«Χθες, σε μια ανούσια ψηφοφορία, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε – με 4 κακούς Ρεπουμπλικάνους και όλους τους «ηλίθιους Δημοκρατικούς (dumocrats)» – να περιορίσει τις πολεμικές μου εξουσίες, ακριβώς στη μέση των τελικών διαπραγματεύσεών μου για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ποιος θα έκανε κάτι τόσο αντιπατριωτικό; Ξέρουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Οι Δημοκρατικοί τροφοδοτούνται από το Σύνδρομο Τραμπ-Διαταραχής. Προτιμούν να αποτύχει η χώρα μας παρά να μου δώσουν μια ακόμη, από τις πολλές, νίκες. Οι τέσσερις Ρεπουμπλικανοί, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία – Είναι θεατρίνοι!» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Η έγκριση του ψηφίσματος

Η Βουλή ενέκρινε την Τετάρτη το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, των Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών.

Το ψήφισμα αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, μια πρωτοβουλία που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη και από Ρεπουμπλικάνους.

Το μέτρο κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

protothema.gr