Σοβαρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκε εντός των ΗΠΑ σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του. Η απόφαση συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.

Η Βουλή ενέκρινε την Τετάρτη το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, των Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών.

Το ψήφισμα αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, μια πρωτοβουλία που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη και από Ρεπουμπλικάνους.

Το μέτρο κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ψηφοφορία που είχε αναβληθεί

Η σχετική ψηφοφορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στις 21 Μαΐου, ωστόσο ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά από την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, τη στιγμή που το κόμμα βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ήττας λόγω απουσιών βουλευτών.

Ο Μικς είχε τότε κατηγορήσει τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ότι προσπαθούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία προκειμένου να προστατεύσει τον Λευκό Οίκο.

«Πολλοί από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου δέχονται πίεση στις εκλογικές τους περιφέρειες, καθώς οι πολίτες βλέπουν το κόστος των τροφίμων και των καυσίμων να αυξάνεται», είχε δηλώσει στο CNN.

«Ο Τζόνσον δέχεται πίεση. Προσπαθεί να καλύψει τον πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος που μπορεί να το κάνει αυτό τελειώνει γρήγορα», είχε προσθέσει.

Νέο μέτωπο για τον Τραμπ στο Κογκρέσο

Η υπερψήφιση του ψηφίσματος αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο εμφανίζεται πρόθυμο να αμφισβητήσει επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για ένα αμφιλεγόμενο κονδύλι ύψους 1,8 δισ. δολαρίων κατά της «εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης», το οποίο στηρίζει ο Τραμπ, αλλά αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποζημιώσεις υποστηρικτών του που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας αφαίρεσαν επισήμως από μεταναστευτικό νομοσχέδιο κονδύλι που αφορούσε τη χρηματοδότηση μέτρων ασφαλείας για αίθουσα εκδηλώσεων του Τραμπ, αφού η αρμόδια υπηρεσία της Γερουσίας έκρινε ότι παραβίαζε τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Οι αντιρρήσεις του Μάικ Τζόνσον

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον υπερασπίστηκε όσους Ρεπουμπλικάνους αντιτίθενται στον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών στο ζήτημα του Ιράν.

Όπως είπε στο CNN, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει «πολύ αρνητικές» συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αφαιρεθεί από τη διοίκηση και τον αρχιστράτηγο αυτή τη στιγμή η δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Αυτό ακριβώς κάνει το ψήφισμα. Αποδυναμώνει τη θέση μας και τη διαπραγματευτική μας ισχύ για την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Τζόνσον υποστήριξε επίσης ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν σαφώς καθορισμένοι και επιτεύχθηκαν πλήρως, παρά το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές, ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι, ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την κυβέρνηση.

«Ο πρόεδρος βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος για να το πετύχει. Ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών αυτή τη στιγμή είναι άκαιρο, πολύ αρνητικό και επικίνδυνο για τη χώρα», ανέφερε.

Έρευνα για τη νομιμότητα του πολέμου

Την ίδια ώρα, οι γενικοί επιθεωρητές του Πενταγώνου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της USAID ανακοίνωσαν την έναρξη κοινής έρευνας για τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να εξετάζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό όταν αυτές ξεπερνούν σε διάρκεια τις 60 ημέρες.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκτιμούν πως η σύγκρουση διαρκεί πλέον περισσότερο από 60 ημέρες από την έναρξή της στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών (War Powers Act), ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να διατηρεί αμερικανικές δυνάμεις σε ενεργές εχθροπραξίες για περισσότερο από 60 ημέρες χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ τέτοια έγκριση για την επιχείρηση «Επική Οργή», όπως ονομάστηκε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον προηγούμενο μήνα ότι, κατά την άποψή του, η περίοδος των 60 ημερών «μηδενίστηκε» όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο.

protothema.gr