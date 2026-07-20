Οι προσκείμενοι στο Ιράν, Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Η οργάνωση ανακοίνωσε «ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματικού εχθρού (σ.σ της Σαουδικής Αραβίας), στη βάση της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης».

Οι Χούθι ανέφεραν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στη συνεχιζόμενη, όπως την χαρακτήρισαν, «άδικη και καταπιεστική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια», κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία ότι λεηλατεί τους πόρους τους και επιβάλλει συνολικό αποκλεισμό στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά τους από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Η οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα, αφού κατηγόρησε το βασίλειο ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, παραβιάζοντας τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του Ριάντ και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης.

Τα πλήγματα ήταν τα πρώτα που ανέλαβαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας από τότε που τέθηκε σε ισχύ άτυπη εκεχειρία τον Μάρτιο του 2022, έπειτα από επιθέσεις της οργάνωσης σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.