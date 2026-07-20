Πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ISNA, οι διαμεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

Η πρόταση προβλέπει την επιστροφή των δύο χωρών στις θέσεις που διατηρούσαν πριν από την τελευταία κλιμάκωση, στις 9 Ιουλίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι εξετάζεται και δεύτερη πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία αποσκοπεί στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για διάστημα από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες.

Ρούμπιο: Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η χώρα του παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να συνομιλήσουν και να διαπραγματευτούν, όμως εμείς απαντάμε στη συμπεριφορά τους», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους.

iefimerida.gr