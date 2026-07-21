Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κεσμ, καθώς και στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα «πληρώσει» για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες.

Αντεπίθεση του Ιράν με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την αεράμυνά του για την αντιμετώπιση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών συστημάτων HIMARS που βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ.

Σειρήνες ακούστηκαν επίσης στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το έδαφός της.

Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της βρετανικής υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Ενίσχυση αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματα της στρατιωτικής εκστρατείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχουν φτάσει στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζουν να μετασταθμεύουν στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου, κυρίως από ελαφρές διασείσεις, με το 96% αυτών να έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του.

ertnews.gr