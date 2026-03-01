Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Οι πύραυλοι, όπως μεταδίδεται, αναχαιτίστηκαν από τους Ισραηλινούς.

Την είδηση, ωστόσο διαψεύδει η Κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζει πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση.

Σε δηλώσεις του και ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από την Hermes, δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος και ούτε επηρεάστηκε κάποιο αεροδρόμιο της Κύπρου.

Στάρμερ: Η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο

Σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε πως η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο εν μέσω περιφερειακών εξελίξεων.

Σημειώνει πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε με σαφήνεια και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε στόχο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠτΔ, διατηρείται απευθείας επικοινωνία, ενώ όλες οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Prime Minister @Keir_Starmer called regarding the ongoing regional developments. He confirmed clearly and unequivocally that Cyprus was not a target. We are maintaining direct communication. All relevant authorities are fully engaged and monitoring developments closely. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο Τζον Χίλι είχε δηλώσει ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι πύραυλοι στόχευαν σκόπιμα βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε.

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ».

Ωστόσο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν οι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Καταδίκασε το καθεστώς του Ιράν, επικαλούμενο το ιστορικό τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την εσωτερική καταστολή και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, εκφράζοντας ανησυχία για τις περιφερειακές επιπτώσεις.

Ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να εξηγήσουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι όλες οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

