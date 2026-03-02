Ανακοίνωση εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, αναφέροντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή της Πάφου. «Μην προσέλθετε στην Πρεσβεία, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και ασφαλείς», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, αναφέρεται:

Ενέργειες που πρέπει να ληφθούν:

Εάν ακούσετε δυνατή έκρηξη ή εάν ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως κάλυψη.

Εάν βρίσκεστε σε κατοικία ή κτίριο, μεταβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου, σε σημείο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα· κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο με ενισχυμένη κατασκευή· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

Να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο.

Μετά την επίθεση, παραμείνετε μακριά από οποιαδήποτε συντρίμμια και παρακολουθείτε τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.

Αποφύγετε: