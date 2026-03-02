Σε σχέση με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες μετά την επίθεση μη επανδρωμένου drone στις Βρετανικές Βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου του Δήμου Κουρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, αποστέλλοντας δυνάμεις στην περιοχή, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο Κουρίου και τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, καθώς και με τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας έλαβαν προληπτικά μέτρα για ενημέρωση του πληθυσμού για τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί στον χώρο του ΚΕΝ Λεμεσού. Στο ΚΕΝ Λεμεσού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας, ώστε να διευκολύνουν τους πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Επιπρόσθετα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν επιτόπου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, για ενημέρωση των κατοίκων και συνδρομή στη μεταφορά των πολιτών που επιθυμούν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας. Παράλληλα, γίνονται περιπολίες στην περιοχή για παροχή τυχόν βοήθειας σε κατοίκους, εφόσον χρειαστεί. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τις Τοπικές Αρχές και με τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, έτσι ώστε να συνδράμει τις προσπάθειες.

Λόγω της έκρυθμης και ρευστής κατάστασης στην περιοχή, ενημερώνεται προληπτικά το κοινό ότι, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πληθυσμός, για να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο καταφύγιο. Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής “SafeCY” ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452. Σημειώνεται πως, αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους. Η παραμονή σε εσωτερικό χώρο είναι προτιμότερη από την παραμονή σε εξωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα, εκπαιδευμένοι Συνοικιοφύλακες θα βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη ανάγκη, για να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας:

Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν υπάρχει κοντά καταφύγιο:

Βρείτε χώρο μέσα στο σπίτι σας μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια για να προφυλαχθείτε, σε περίπτωση συναγερμού.

Φροντίστε να έχετε μαζί σας φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ξηρά τροφή, κιβώτιο πρώτων βοηθειών).

Σε περίπτωση συναγερμού, πέστε μπρούμυτα και καλύψετέ το κεφάλι με τα χέρια.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν παρέχεται χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε στο έδαφος κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι.

Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οδηγίες για ολιγόωρη χρήση καταφυγίων:

Εντοπίστε από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιό σας.

Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη: νερό, ξηρά τροφή, προμήθειες πρώτων βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες, ραδιοφωνάκι, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, λίγα χρήματα και παιδικές τροφές, αν έχετε παιδιά.

Σε περίπτωση συναγερμού, μεταβείτε στο πλησιέστερο καταφύγιο ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να έχετε πρόσβαση στις διάφορες πηγές ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» και σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει με τα διαθέσιμα μέσα.