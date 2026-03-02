Αναβαθμίστηκε το επίπεδο ετοιμότητας των σωμάτων ασφαλείας μετά από την επίθεση τα ξημερώματα με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονταν ευθύς μετά το xτύπημα στο Ιράν, έχουν φτάσει στο κόκκινο, ειδικά στη Λεμεσό.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται με το δάxτυλο στη σκανδάλη, στην περίπτωση που εντοπίσουν κίνδυνο σε συγκεκριμένα υποστατικά ισραηλινών κυρίως συμφερόντων, αλλά και αμερικανικών και βρετανικών.

Σε διαταγές που κυκλοφόρησαν σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ζητείται η αύξηση των μέτρων τόσο στατικών όσο και περιπόλων σε όλα τα σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά Ισραηλινών, Αμερικανών, Βρετανών ή άλλων ξένων υπηκόων. Παράλληλα, ζητήθηκε αυξημένη επαγρύπνηση από τις στατικές φρουρές σε πρεσβείες αλλά και σε ισραηλινές συναγωγές στη Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε επίθεση από εδάφους, δόθηκαν οδηγίες όπως οι φρουροί σε πρεσβείας, σχολεία ή άλλα υποστατικά που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο, να εφοδιαστούν εκτός από πιστόλια και με αυτόματα, να φέρουν αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος.

Την ίδια ώρα αυξάνονται οι μηχανοκίνητες περιπολίες έξω από πρεσβείες χωρών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Λόγω της επίθεσης που δέχονται χώρες της περιοχής από το Ιράν, αλλά και της εμπλοκής αρκετών χωρών στα χτυπήματα κατά της ισλαμικής χώρας, τα μέτρα πλέον στη Λευκωσία επεκτάθηκαν σε όλες τις ξένες αποστολές. Τα περίπολα της ΜΜΑΔ αλλά και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας είναι αυξημένα στον ύψιστο βαθμό.

Μέτρα λαμβάνουν και οι ίδιες οι πρεσβείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι μόλις εντοπιστεί κάτι ύποπτο να ανακόπτεται πριν ακόμα πλησιάσει στην «ευαίσθητη περιοχή» και να στέλλεται αμέσως μήνυμα για ενδεχόμενη απειλή.

Όπως μας αναφέρθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για την έκταση των μέτρων και των απειλών που ενδεχομένως να προκύψουν, σε μια ρευστή κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως των αρχών είναι πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για χτυπήματα από εδάφους, αφού αυτή τη στιγμή οι όποιες επιθέσεις διεξάγονται από αέρος.

Σε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκονται και οι υπηρεσίες πληροφοριών, που από τη μια τελούν σε στενή επικοινωνία με άλλες ξένες υπηρεσίες για συντονισμό και από την άλλη, έχουν θέσει υπό παρακολούθηση χώρους όπου συχνάζουν αλλοδαποί προς αποτροπή οποιασδήποτε αυθόρμητης επίθεσης, κυρίως σε βάρος Ισραηλινών.

Είναι χαρακτηριστικό των μέτρων που λαμβάνονται, πως εταιρείες, εστιατόρια ή άλλα υποστατικά ισραηλινών συμφερόντων είτε φρουρούνται είτε επιτηρούνται από περίπολα, γεγονός που θυμίζει τις πρώτες ημέρες της επίθεσης του Ισραήλ κατά της Χαμάς πριν τρία και πλέον χρόνια.