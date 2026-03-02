Καζάνι που βράζει για τρίτη ημέρα είναι η Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν να διευρνύνεται και στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με πυραύλους και drones στο Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με χτυπήματα στη Βηρυτό.

Την ίδια ώρα, συναγερμός ήχησε και στην χώρα μας μετά από επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι που προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

7:16 – Έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου συγκάλεσε ο ΠτΔ

Μετά το γεγονός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα στις 8.30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.

7:12 – Aναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό κανάλι, πέρα από το drone που έπεσε στις Βρετανικές Βάσεις, αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο.

6:50 – Νέα ανακοίνωση από Βρετανικές Βάσεις για το Ακρωτήρι

«Ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου», αναφέρουν σε νεότερη ανακοίνωση.

«Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχει ανησυχία και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το χωριό Ακρωτήρι. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου. Σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επ., Δεκ., Αγ. Νικ.), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτοί κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

6:47- Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: Μόνο υλικές οι ζημιές – Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone.

Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας, με ορισμένους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

6:45- Ο Τραμπ αποκαλύπτει ότι έχει «τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους New York Times ότι έχει «τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» στο μυαλό του για τη μελλοντική ηγεσία του Ιράν μετά τον πόλεμο που, όπως ανέφερε, διεξάγουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν πέραν των τριών στρατιωτών που έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί.

4:42 – Πρωθυπουργός Λιβάνου: «Ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχαν αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.



«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.

4:49 – Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους δεκάδων πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.



«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

4:00 – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη νότια Βηρυτό

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες βομβαρδισμούς σε νότια συνοικία της Βηρυτού, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας στη δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Νότια συνοικία της Βηρυτού έγινε στόχος σειράς ισραηλινών βομβαρδισμών», μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.



Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 03:40 ότι έπληξε «με ακρίβεια» πριν από λίγο «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού» και ανώτερο στέλεχος του κινήματος «στον νότιο Λίβανο».

3:55 – Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου λέει πως στοχοποίησε το Ισραήλ με πυραύλους και drones

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ από προχθές Σάββατο.



Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως εξαπέλυσε «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (…) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (…) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».

Δείτε όλα όσα έγιναν την προηγούμενη ημέρα ΕΔΩ