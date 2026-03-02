Ισχυρό σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου προκάλεσε η απόφαση της QatarEnergy να σταματήσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο συγκρότημα Ρας Λαφάν, μετά από στρατιωτικές επιθέσεις στην περιοχή. Οι τιμές στην Ευρώπη εκτοξεύθηκαν έως και +45%, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν εγκαταστάσεις στο Ρας Λαφάν, με ένα drone να πλήττει δεξαμενή νερού σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και άλλο να χτυπά ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με το καταριανό υπουργείο Άμυνας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία προχώρησε σε αναστολή παραγωγής LNG.

Στην Ευρώπη, τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς διαπραγματεύονταν στις 14:32 (ώρα Κύπρο) στο +45,20%, στα 46,405 ευρώ/MWh, αντανακλώντας τον φόβο για διαταραχές αποστολών από τη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG παγκοσμίως, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η δυνατότητα των ΗΠΑ να καλύψουν άμεσα κενά θεωρείται περιορισμένη. «Συνολικά, οι ΗΠΑ εξάγουν με πλήρη δυναμικότητα, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη ευχέρεια για επιπλέον όγκους, ίσως 5%», δήλωσε ο Ίρα Τζόσεφ από το Κέντρο Παγκόσμιας Πολιτικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Η τρέχουσα κρίση απειλεί να εξελιχθεί στη σοβαρότερη αναταραχή στις αγορές φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν και η Ασία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του LNG της Μέσης Ανατολής, οποιαδήποτε διακοπή οξύνει τον διεθνή ανταγωνισμό για εναλλακτικές ποσότητες, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα και στην Ευρώπη.

Η ήπειρος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη: τα αποθέματα είναι ασυνήθιστα χαμηλά, ενώ απαιτούνται μεγάλες εισαγωγές LNG το καλοκαίρι για την αναπλήρωσή τους. «Το επόμενο βασικό ερώτημα για τους εμπόρους θα είναι πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό το στενό», δήλωσε ο Tom Marzec-Manser της Wood Mackenzie, προσθέτοντας ότι «όσο περισσότερο καθυστερήσει η επαναλειτουργία, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να συνεχιστεί για «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες». Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, διακοπή ενός μήνα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου.

Η κρίση επιβαρύνει και τις προσπάθειες αναπλήρωσης αποθεμάτων τους επόμενους μήνες και αυξάνει το κόστος για τη βιομηχανία, προειδοποιεί η Simone Tagliapietra του think tank Bruegel. Παράλληλα, παρατηρούνται καθυστερήσεις και αλλαγές πορείας σε δεξαμενόπλοια LNG προς Κατάρ και ΗΑΕ, ενώ το Ισραήλ διέταξε προσωρινές διακοπές παραγωγής φυσικού αερίου, αναγκάζοντας την Αίγυπτο να αναζητήσει περισσότερα φορτία LNG.

Αν και η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν προτίθεται να κλείσει το Ορμούζ, πλοία άρχισαν να αποφεύγουν τη δίοδο, με το Κατάρ να ανακοινώνει προσωρινή αναστολή θαλάσσιων μεταφορών. «Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου είναι στην πραγματικότητα πιο ευαίσθητη στο de facto κλείσιμο του Ορμούζ από ό,τι η αγορά πετρελαίου», σημείωσε ο Arne Lohmann Rasmussen της Global Risk Management.