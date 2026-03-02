Η αρχική στάση της Βρετανίας όταν ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο τα πυραυλικά χτυπήματα σε βάρος του Ιράν, ήταν ότι δεν θα συμμετέχει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Νωρίς την Κυριακή (1/3), ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, απέφυγε να δηλώσει εάν τις υποστηρίζει. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η βρετανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για χρήση βρετανικών βάσεων με στόχο, όπως διευκρινίστηκε, την καταστροφή ιρανικών πυραύλων «στην πηγή τους, στις αποθήκες ή στους εκτοξευτές από τους οποίους εκτοξεύονται».

Σε προηχογραφημένο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συλλογικής αυτοάμυνας και «σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο».

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες», επιδιώκοντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να απομακρύνει παραλληλισμούς με τον πόλεμο στο Ιράκ πριν από δύο δεκαετίες. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ. Και έχουμε διδαχθεί από αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι πρότινος, η βρετανική στρατιωτική εμπλοκή περιοριζόταν στην ανάπτυξη μαχητικών Typhoon για αμυντικές περιπολίες, στο πλαίσιο των οποίων καταρρίφθηκε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν έγινε γνωστό ότι drone συνετρίβη στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «ανταποκρίνεται σε ύποπτη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» που σημειώθηκε «τα μεσάνυχτα τοπική ώρα» της Κυριακής, προσθέτοντας ότι τα μέτρα προστασίας στην περιοχή βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο» και ότι η βάση αντέδρασε για την προστασία του προσωπικού της. Η χρονική στιγμή του περιστατικού υποδηλώνει ότι σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ.

Prime Minister @Keir_Starmer called regarding the ongoing regional developments. He confirmed clearly and unequivocally that Cyprus was not a target. We are maintaining direct communication. All relevant authorities are fully engaged and monitoring developments closely. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τζον Χίλι είχε δηλώσει στο Sky News ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι είχαν «εκτοξευθεί προς την κατεύθυνση της Κύπρου». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον κ. Στάρμερ πως η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε, επίσης, ότι μέλη των ενόπλων δυνάμεών της στο Μπαχρέιν βρέθηκαν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από ιρανικό πλήγμα με πυραύλους και drones το Σάββατο.

Η στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή, σε συνδυασμό με το ιστορικό τεταμένων σχέσεων με την Τεχεράνη, εντείνει τους φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα και αυξάνει την πολιτική πίεση προς τον Στάρμερ, καθώς εντός του Εργατικού Κόμματος διατυπώνονται ανησυχίες ότι η χώρα ενδέχεται να παρασυρθεί βαθύτερα σε μια σύγκρουση με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

protothema.gr