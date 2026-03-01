Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του είπε ότι η χώρα του έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά των αποθηκών των ιρανικών πυραύλων.

«Το Ιράν πλήττει τα βρετανικά συμφέροντα και θέτει τον βρετανικό λαό σε τεράστιο κίνδυνο», είπε ο Στάρμερ.

Προσθέτει ότι «ο μόνος τρόπος να σταματήσει η απειλή είναι να καταστραφούν οι πύραυλοι στις αποθήκες τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό.

Έχουμε αποφασίσει να δεχτούμε αυτό το αίτημα, προκειμένου να αποτρέψουμε το Ιράν από το να εκτοξεύει πυραύλους σε ολόκληρη την περιοχή, σκοτώνοντας αθώους πολίτες και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή Βρετανών πολιτών. Αυτό είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και δημοσιεύουμε μια περίληψη της νομικής μας γνωμοδότησης.

Δεν συμμετέχουμε σε αυτές τις επιθέσεις, αλλά θα συνεχίσουμε τις αμυντικές μας ενέργειες στην περιοχή».