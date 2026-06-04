Η κρίση του αφθώδους πυρετού φέρνει στην επιφάνεια ένα εξαιρετικά ανησυχητικό παρασκήνιο, στο οποίο εμπλέκεται ένας περίεργος συνασπισμός διαφόρων ομάδων που σχετίζονται εν μέρει με την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με καταγγελίες και στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η κοινή στάση που τηρούν μερίδα κρεοπωλών, ζωεμπόρων, μεταφορέων γάλακτος, καθώς και προσώπων που εμπλέκονται απευθείας στο λαθρεμπόριο διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος από τα κατεχόμενα, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στο στόχαστρο βρίσκεται η προσπάθεια ορισμένων κύκλων να εκμεταλλευτούν τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, απομυζώντας τον κόπο τους με σκοπό τη συνεχιζόμενη κερδοσκοπία και τη διακίνηση «μαύρου χρήματος» σε βάρος του τομέα. Δεν θεωρείται μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές, πέρα από το αίτημα για θανάτωση μόνο των θετικών ζώων, διεκδικούν έντονα να επιτραπεί η λειτουργία ζωεμπορικών εκμεταλλεύσεων συλλογής ζώων προς σφαγή σε περιοχές εκτός περιοριστικών ζωνών, με σκοπό την ανεξέλεγκτη συγκέντρωση ζώων από διάφορες μονάδες.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τα αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα για τη διάσωση της κυπριακής κτηνοτροφίας, βρίσκονται αντιμέτωπες με οργανωμένα συμφέροντα και ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούν σοβαρά προσκόμματα στο έργο τους. Αποτέλεσμα, λειτουργοί γίνονται καθημερινά δέκτες απειλών και ύβρεων.

Α.Ν.