Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο για την πορεία της επίθεσης στο Ιράν. Αφορμή είναι η βράβευση τριών στρατιωτών με το Μετάλλιο της Τιμής.

Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν «η τελευταία καλή μας ευκαιρία να χτυπήσουμε για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά».

Το πρόγραμμα συμβατικών και βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος «αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, και αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή, κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό».

Το πυρηνικό Ιράν θα ήταν απειλή για τη Μέση Ανατολή και για άλλες χώρες, τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πολύ περήφανος που σταμάτησε την Τεχεράνη από το μνα αποκτήσει πυρηνικά.

«Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσεται ραγδαία και δραματικά, και αυτό αποτελεί μια πολύ σαφή, τεράστια απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό. Το καθεστώς διαθέτει ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διαθέτει πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», είπε.

Για 47 χρόνια, δηλαδή από την Ιρανική Επανάσταση του 1979, το Ιράν επετίθετο στη χώρα μας, είπε ακόμη.

Σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι «πετύχαμε τους στόχους μας» πολύ νωρίτερα, καθώς υπολόγιζαν ότι η εξάλειψη της ηγεσίας θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο.

Είπε ακόμη ότι ότι οι ΗΠΑ «έχουν προχωρήσει σημαντικά πέρα από τις αρχικές προβλέψεις» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες και λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο». Απάντησε δε στον ισχυρισμό ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο «πολύ γρήγορα». «Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», εξήγησε και είπε ότι «κάποιος από τα μέσα ενημέρωσης είπε πως “θα βαρεθεί μετά από μια-δυο εβδομάδες”… Όχι, δεν βαριόμαστε. Εγώ δεν βαριέμαι ποτέ».

protothema.gr