Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, μέθης και πρόκλησης ανησυχίας και τροχαίων αδικημάτων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 455 οχήματα και ελέγχθηκαν 599 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 271 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 89 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 90 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίος έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης τέσσερις έλεγχοι ναρκοτέστ με μία θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.