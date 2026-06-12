Οι 15 ψήφοι που έλαβαν στην επαρχία Κερύνειας στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ την περασμένη Τρίτη, τόσο η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ), όσο και η Νέα Κίνηση, είχαν αφήσει για μερικές ώρες το τοπίο όσον αφορά τον τελικό αριθμό των γενικών τους αντιπροσώπων σε εκκρεμότητα.

Η ισοψηφία των δύο κινήσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση λύθηκε με κλήρωση, η τυχερή της οποίας ήταν τελικά η ΑΦΕΚ.

Επομένως, με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, ξεκαθάρισε ο αριθμός των γενικών αντιπροσώπων (σύνολο 180) της κάθε κίνησης καθηγητών και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Η Αλλαγή έχει 83, η Προοδευτική 51, η ΔΗΚΙ 24, η ΑΦΕΚ 13 και η Νέα Κίνηση 9. Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών έχει ξεκαθαρίσει και η εικόνα όσον αφορά τη συμμετοχή των κινήσεων στο νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ), το οποίο εντός των επόμενων εβδομάδων θα συγκληθεί για τον καταρτισμό της γραμματείας, που θα είναι η ηγεσία της οργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο 21μελές ΚΔΣ, οι κινήσεις θα εκπροσωπούνται αναλόγως των εδρών τους που είναι: Δέκα η Αλλαγή, έξι η Προοδευτική, τρεις η ΔΗΚΙ και από μία η ΑΦΕΚ και η Νέα Κίνηση.

Στη γραμματεία θα μετέχουν όλες πλην της Νέας Κίνησης με την Αλλαγή να έχει τρεις εκπροσώπους, δύο η Προοδευτική και από μία ΔΗΚΙ και ΑΦΕΚ.