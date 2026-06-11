Η διεξαγωγή των εκλογών της ΟΕΛΜΕΚ την περασμένη Τρίτη ανέδειξε ξανά την Αλλαγή ως πρώτη δύναμη, διατηρώντας τα υψηλά ποσοστά αλλά και τις έδρες της στο νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ).

Συγκεκριμένα, η Αλλαγή τερμάτισε με 46,10% σε σχέση με το 46,6% του 2023 και διατήρησε τις 10 έδρες που ήδη κατείχε. Ακολουθεί η Προοδευτική η οποία αύξησε το ποσοστό της στο 28,56% από το 24,18% που είχε στις προηγούμενες εκλογές, εξασφαλίζοντας μία ακόμη έδρα, έχοντας τώρα έξι στο σύνολο.

Η ΔΗΚΙ παρέμεινε στις τρεις έδρες -όσες είχε ήδη- με ποσοστό της τάξης του 12,87%, καταγράφοντας μείωση, καθώς το 2023 η εκλογική της δύναμη ήταν 16,55%. Η νέα Κίνηση Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ), με το καλημέρα στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς ήταν οι πρώτες στις οποίες συμμετείχε, εξασφάλισε ποσοστό της τάξης του 7,01% και μία έδρα στο ΚΔΣ της οργάνωσης των καθηγητών, εκτοπίζοντας τη Νέα Κίνηση από την τέταρτη θέση που κατείχε τα τελευταία χρόνια.

Η Νέα Κίνηση εξασφάλισε ποσοστό 5,46% (από το 8,85% που είχε) και απώλεσε μία έδρα από τις δύο της έδρες, επομένως θα συμμετάσχει στο ΚΔΣ για την επόμενη τριετία με μία έδρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές μπορεί να τελείωσαν, ωστόσο οι διαδικασίες που ακολουθούν είναι πολύ σημαντικές. Κι αυτό διότι, τώρα απαιτούνται συνεργασίες μεταξύ των Κινήσεων, ώστε να καταρτιστεί η νέα γραμματεία και συνεπώς, η νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ για την επόμενη τριετία. Επομένως, αρχίζουν οι διαβουλεύσεις και οι επαφές, οι οποίες θα φανεί σύντομα κατά πόσον θα φέρουν αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι άμεσα θα συγκληθεί Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της οποίας οι Κινήσεις θα ανακοινώσουν τους εκπροσώπους τους -αναλόγως του αριθμού των εδρών που εξασφάλισαν- στο νέο ΚΔΣ, το οποίο είναι το αρμόδιο Σώμα για να καταρτίσει την ηγεσία. Για την εκλογή προέδρου και των άλλων αξιωματούχων στην πρώτη συνεδρία του ΚΔΣ απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 11 έδρες.