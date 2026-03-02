Σοκαριστικές εικόνες μεταδίδονται για τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου βάσει των οποίων η περιοχή τις τελευταίες ώρες έχει δεχθεί, τουλάχιστον, εφτά επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Kitasweather, οι κάμερες του από το Πισσούρι κατέγραψαν 4 ξεχωριστές επιθέσεις, από τις 8:59 τη νύχτα έως τις 5:15 τα ξημερώματα (εικόνες).

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα (πολύ πιθανόν drone/πύραυλοι) πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου κατέγραψε η κάμερα μας από το Πισσούρι κατά την διάρκεια της νύχτας. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται και άλλα να πέφτουν στο έδαφος.