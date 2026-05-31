Πυρκαγιά ξέσπασε σε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, μετά την έξοδο Χαλεπιανών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για κατάσβεση της φωτιάς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση από την Αστυνομία:

Ενημέρωση αναφορικά με φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 το βράδυ, ενώ το όχημα οδηγείτο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ της εξόδου προς τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και του Ζυγιστικού Σταθμού Λατσιών.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και βρίσκεται εκτός του δρόμου, ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας. Έχει κληθεί ρυμουλκό για την παραλαβή του.

Ο αυτοκινητόδρομος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία, με την τροχαία κίνηση γύρω στις 8.45 το βράδυ να συνεχίζει κανονικά.

Δεν τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο.